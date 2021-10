Striscia la Notizia, "dalle cene eleganti ai pranzi con Salvini...": com'è "ridotto" Silvio Berlusconi

30 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia si è occupata rapidamente in apertura di puntata - quella andata in onda sabato 30 ottobre, come sempre su Canale 5 - del vertice a Villa Grande, dove Silvio Berlusconi ha ricevuto Matteo Salvini e anche i ministri di Forza Italia e Lega. Un incontro chiarificatore, anche se le tensioni e le distanze su certi argomenti rimangono, come si evince dalle scintille che hanno caratterizzato le scorse ore.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani hanno fatto ironia sulle beghe del centrodestra, concentrandosi soprattutto sul presidente di Forza Italia: “Ma come sono cambiate le cose - ha dichiarato l’attore napoletano - una volta Berlusconi faceva le cene eleganti, adesso è costretto a fare i pranzi con Salvini. Presidente, che le devo dire: deve passare la nottata”. Tralasciando l’incontro a Villa Grande, residenza romana del Cav, i due conduttori di Striscia la Notizia si sono dedicati rapidamente anche ad altri temi.

E rimanendo a Roma, non è passato inosservato il fatto che per il G20 siano state chiuse strade e alcune stazioni della metropolitana, oltre che ridotte molte corse dei mezzi pubblici. In più non sono mancate delle manifestazioni di piazza: “Mi ha colpito un intervistato - ha dichiarato Siani - che ha detto che per lui era una giornata normale, come tutte le altre”.

