Ballando con le Stelle, Milly Carlucci zittisce Selvaggia Lucarelli: "Noi seguiamo questa regola", tutto da godere

31 ottobre 2021 a

a

a

A Ballando con le Stelle, e non poteva essere altrimenti, si torna a parlare del caso-Mietta. Il tutto nella puntata in onda su Rai 1 sabato 30 ottobre. Milly Carlucci, infatti, ha affrontato la vicenda dopo le aspre polemiche di Selvaggia Lucarelli, polemiche sorte in seguito alla domanda sul vaccino.

“Deprimente, mi surclassa”. Sabrina Salerno, sfogo e lacrime: dietro le quinte di Ballando…

"Qui si entra con il Green pass - ha rimarcato la Carlucci - che si controlla all’ingresso con la misurazione della temperatura corporea. Non è dato a nessuno di noi indagare se il Green Pass presentato scaturisca dalla vaccinazione o dal tampone a cui ci si sottopone ogni 48 ore. Noi seguiamo questa regola che è nazionale e ci mette al riparo da ogni polemica", ha tagliato corto, mettendo di fatto a tacere la Lucarelli.

E ancora, la Carlucci ha aggiunto: " Nel nostro gruppo di autori e professionisti ce lo siamo detti e visto quello che abbiamo passato lo scorso anno ci siamo corsi a vaccinare. Detto questo le nostre procedure qui, come nella Rai, sono molto rigorose. Una prova che le nostre regole funzionano è proprio il fatto che la positività di Mietta è stata subito riscontrata ed è stata isolata", ha aggiunto.

"Speriamo che non lo faccia": la bomba del re della tv su Morgan a Ballando

Quindi, un collegamento con Mietta, la quale ha detto: "Sto bene. Le cose le abbiamo ripetute in varie sedi, tv e social, e credo che la cosa si risolva qui". Comunque sia, la Carlucci ha giustificato anche la domanda della Lucarelli, la quale ha comunque voluto infierire contro Mietta: "Se è vero che è l'unica persona non vaccinata tra noi, questo è il più grande spot per i vaccini che possiamo fare. Perché qui l’unica che si è ammalata è lei", ha affermato alzando il suo metaforico ditino.

"Chi giudica senza sapere". Milly Carlucci, bordata a poche ore dalla diretta: Selvaggia Lucarelli che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.