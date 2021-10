Ballando con le Stelle, vergogna di Selvaggia Lucarelli contro Mietta: "Qui l'unica malata..."

31 ottobre 2021 a

a

a

Tutto il veleno, la cattiveria e l'essere fuori luogo di Selvaggia Lucarelli. Il tutto a Ballando con le Stelle, nella puntata condotta da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 nella serata di sabato 30 ottobre.

Mietta non vaccinata? "Se penso a un bacio....": la bordata di Piero Angela, come gode Selvaggia Lucarelli

Si parla della vicenda che ha coinvolto Mietta, positiva al Covid e messa alla berlina da Selvaggia poiché non vaccinata. Ma Mietta ha semplicemente seguito le regole: aveva fatto tampone e Green pass. Ma niente da fare, come è noto Selvaggia Lucarelli ha deciso di attaccarla, di scatenarle contro i suoi seguaci, in barba alla logica e alla legge. E ancora, la blogger ha anche minacciato l'addio al programma, il tutto a PiazzaPulita, su La7.

"Chi giudica senza sapere". Milly Carlucci, bordata a poche ore dalla diretta: Selvaggia Lucarelli che dice?

E nella puntata di ieri, ecco che si è affrontato il caso-Mietta, con la Carlucci che ha ricordato come a Ballando si seguano le regole nazionali. Punto e stop. Dunque, un collegamento con la cantante, a casa poiché ancora positiva al Covid: "Sto bene", ha spiegato. E durante il collegamento, ecco l'ennesima vergogna della Lucarelli, la quale ha pensato bene di continuare ad infierire, ha pensato bene di sfottere una persona malata: "Se è vero che è l'unica persona non vaccinata tra noi, questo è il più grande spot per i vaccini che possiamo fare. Perché qui l’unica che si è ammalata è lei", ha affermato la Lucarelli con fare compiaciuto. Che bassezza...

“Deprimente, mi surclassa”. Sabrina Salerno, sfogo e lacrime: dietro le quinte di Ballando…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.