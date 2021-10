Domenica In, Mara Venier-choc su Rossano Rubicondi: "C'erano dei problemi". Doppio dramma, ciò che nessuno sapeva

31 ottobre 2021 a

La morte di Rossano Rubicondi è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno: nel mondo dello spettacolo si sapeva poco o nulla della malattia che lo aveva colpito da qualche tempo e che purtroppo non gli ha lasciato scampo, stroncandolo a soli 49 anni. Mara Venier a Domenica In ha giustamente voluto ricordare l’ex marito di Ivana Trump, e lo ha fatto prima delle interviste a Marco Giallini e Ferzan Ozpetek.

“Era un mio caro amico - ha dichiarato la padrona di casa davanti ai telespettatori di Rai1 - mai conosciuto una persona che amasse la vita più di lui. I problemi c’erano, ma non di salute. Non l’ha detto nessuno”. Parole che hanno un po’ interdetto il pubblico, dato che al momento non sono noti i motivi della morte di Rubicondi: si sarebbe trattato di un cancro alla pelle, un melanoma. Fatto sta che la sua scomparsa ha sconvolto il mondo dello spettacolo e in particolare quello del piccolo schermo, dove Rubicondi era stato grande protagonista soprattutto con l’Isola dei Famosi.

“È morto da solo a New York - ha aggiunto la Venier - e poi voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump”.

