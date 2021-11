Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e il consiglio sconcio: "Per fare ses*** a una certa età...", gelo su Rai 3

01 novembre 2021 a

Come ogni domenica sera, a Che tempo che fa arriva il momento dello show di Luciana Littizzetto, il monologo della comica torinese che anima lo studio di Fabio Fazio. E ovviamente, nella puntata in onda su Rai 3 domenica 31 ottobre, il copione è stato rispettato.

Nel suo intervento, la Littizzetto si scaglia contro i senatori che hanno affondato il ddl Zan nel corso della settimana, il tutto grazie alla cosiddetta "tagliola". "Quelli che hanno votato no, mentre un minuto prima dicevano si. Sentire queste discussioni di fino su qualcosa che non quadrava, mi stupisce perché quando c'è da prendere i soldi della finanziaria i senatori piazzano dentro la qualunque", spara ad alzo zero la Littizzetto, che prende una posizione molto netta.

E ancora, aggiunge: "Inseriamo l'educazione sentimentale, sessuale obbligatoria nelle scuole. Da li parte tutto. Intanto la società è piu avanti di voi,quei diritti sono nella testa della maggioranza delle persone. Potremmo dirvi: carissimi fate con comodo,noi vi aspettiamo qua", rimarca.

Poi, spazio ai tempi più leggeri. Alle sue consuete freddure... a luci rosse. Si parla di sesso, e Luciana Littizzetto si interroga: "Per far sesso a una certa età, in mancanza del Viagra, può andar bene anche cospargersi di Voltaren gel?". Gelo di Fabio Fazio. E ancora, per la rubrica domande-risposte surreali: ""Se il marito torna a casa con il colletto della camicia sporco di rossetto ... è meglio fregare con la candeggina o con il sapone di Marsiglia?", si chiede la Littizzetto. Ai posteri l'ardua sentenza...

