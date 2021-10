Che tempo che fa, Romano Prodi: “Sfidare Berlusconi al Quirinale? Un attentato alla provvidenza”

31 ottobre 2021 a

Silvio Berlusconi crede davvero di poter concorrere per il Quirinale, dove a febbraio dovrà essere eletto il successore di Sergio Mattarella. Di certo tra i suoi sfidanti non ci sarà Romano Prodi, come quest’ultimo ha ribadito ancora una volta rispondendo a una domanda specifica di Fabio Fazio. Ospite in collegamento a Che tempo che fa su Rai3, l’ex premier ha escluso in maniera perentoria qualsiasi velleità di rientrare nella corsa per il Quirinale.

“Se voglio sfidare Berlusconi ancora una volta? Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Repubblica, neanche per sogno”, ha dichiarato Prodi. “Voglio dire - ha aggiunto - so benissimo che prima di tutto non avrei i voti neanche per pensarci. Ma lasciamo stare questo aspetto, dato che Berlusconi pensa di poterli avere e quindi è tutta un’altra storia. Io ho 83 anni l’anno prossimo, quando si vota, più sette fa 90, mi sembra un attentato alla provvidenza. Lui ne ha molti di più, ma si vede che ha una provvidenza diversa”.

Fazio allora gli ha fatto notare che l’importate è l’età percepita, non quella anagrafica. Prodi ha risposto con ironia: “Io mi percepisco come un infante, ma ho comunque già 82 anni”. E quindi di sicuro il suo nome non sarà tra quelli in corsa per diventare il presidente della Repubblica.

