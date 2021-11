Lilli Gruber, bomba sul futuro di Mario Draghi: "Siamo al punto di svolta", tam-tam a Palazzo Chigi

01 novembre 2021 a

A Da noi a ruota libera, il programma di Rai 1, anche Lilli Gruber. La conduttrice di La7 è stata ospite di Francesca Fialdini nella puntata di domenica 31 ottobre, giorno di conclusione del G20. E proprio sul vertice dei leader dei 20 paesi più potenti del mondo, si è soffermata la giornalista. Come ovvio, la Gruber ha elogiato il premier Mario Draghi: "Mi ha colpito il suo pragmatismo e la capacità di comunicare questioni complesse con parole semplici".

La conduttrice è rimasta positivamente impressionata dalla presa di posizione del presidente del Consiglio in merito a questioni cruciali come il clima, le tasse per le multinazionali e i vaccini ai paesi poveri. Draghi però non può raggiungere gli obiettivi da solo, "c’è tanta altra strade da fare" e molto dipende da noi. D'accordo con la Gruber la Fialdini a quel punto ha approfittato per chiedere se Draghi rimarrà a Palazzo Chigi: "Non lo so. Siamo ad un punto di svolta nel nostro Paese".

Cosa abbia voluto dire la Gruber non è dato sapersi. Certo è che in un'intervista al Corriere della Sera la giornalista si era già sottratta al toto-nomi per il Colle: "Non faccio scommesse, men che meno sul prossimo inquilino del Quirinale. È una questione politica che devono risolvere i partiti. Spero che sia un presidente all’altezza della guida che ha saputo esercitare Mattarella negli ultimi 7 anni". Su un aspetto però la conduttrice ha voluto elogiare il presidente del Consiglio: "Togliendosi sin dall’inizio dal chiacchiericcio politico che nel nostro Paese, Draghi raggiunge vette altrove impensabili". E chissà, magari anche quelle del Quirinale.

