L'aria che tira, Bassetti massacra Andrea Crisanti: "Criminale, parole gravissime". Terrorismo sul vaccino, "ora basta"

02 novembre 2021 a

a

a

Botta e risposta a distanza tra Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. Terreno dello scontro L'Aria Che Tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Qui, in precedenza, Crisanti aveva messo in guardia sulla durata della copertura vaccinale di Johnson & Johnson, scatenando l'ira del collega. "Questa è una psicosi da terza dose e ci sono troppe persone, non esperte, che parlano", tuona l'infettivologo del San Martino di Genova ospite della puntata del 2 novembre. A quel punto a intervenire è direttamente la conduttrice: "Ma anche lui è un esperto".

"Chi ha fatto il vaccino J&J a giugno...". Crisanti, scoperta terribile sul "monodose": ora capite perché il Covid galoppa di nuovo?

"Esperto ma bisogna che legga e che studi, le sue sono affermazioni gravissime che vanno contro la letteratura", replica l'infettivologo convinto che il vaccino Janssen non è diverso dagli altri. "È chiaro - prosegue - che serve fare un richiamo rispetto a quello che sapevamo inizialmente ma non è vero che dopo due mesi non abbiamo più anticorpi. Mi ha chiamato un'infinità di gente che ora si sente 'scoperta', è gravissimo. È criminale dare informazioni del genere, dissento pesantemente".

"Rischio zone rosse". Delta-Plus, allarme di Bassetti: un estremo rimedio contro i non vaccinati

Poi l'appello al generale Francesco Figliuolo: "Non dobbiamo fare gli errori commessi nella prima fase. Errare è umano, perseverare è stolto. Serve un intervento del commissario per le terze dosi". Ma la Merlino vuole fare chiarezza, nel tentativo di spiegare ai telespettatori i diversi punti di vista. Ecco allora che la giornalista vuole mandare in onda le parole di Crisanti ma Bassetti si oppone: "Quelle parole non le voglio sentire, non si dicono quelle cose in televisione".

"Crisanti? Solo per prendersi i titoloni". Bassetti bastona il collega: vaccini, una grossa menzogna?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.