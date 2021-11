Tagadà, per l'inviata della Panella finisce in disgrazia: "Mer***, dite solo cazz***". Violenza no-pass, choc a La7

02 novembre 2021 a

Proseguono le proteste contro il Green pass. A Roma, nello specifico a Piazza del Popolo, alcuni manifestanti prendono di mira la troupe di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Nel video mandato in onda si sente alzare più di un coro. Prima: "La gente come noi non molla mai", poi: "Giornalisti siete delle mer***". In mezzo alla folla c'è l'inviato della trasmissione, Luca Sappino, che viene avvicinato da un No Green pass. "Vedo che c'è un signore che si avvicina pericolosamente in maniera aggressiva", commenta la conduttrice mentre la troupe spiega all'uomo che "siamo qui per lavorare". Ma niente, il manifestante non vuole sentire ragioni e ribadisce il proprio pensiero: "Siete delle mer***, dite solo cazz***".

A prendere la parola a quel punto è la Panella: "Vedo un po' di nervosismo, noi giornalisti siamo diventati mal sopportati evidentemente". Nella calca ci sono anche manifestanti pacifici, che invece chiedono al giornalista di avvicinarsi, accettando che La7 riprenda tutto quello che succede". Per Tagadà non è la prima volta che un inviato viene assalito durante le proteste di piazza.

Qualche giorno fa l'ennesima aggressione ha indignato il sindacato dei giornalisti: "Anche questa sera, a Milano, l’informazione è stata oggetto di minacce, insulti e violenze da parte del popolo 'No Green Pass' in piazza. Dopo il caso della scorsa settimana del collega di Mediaset Enrico Fedocci, è stata la volta di un videomaker della trasmissione di La7 Tagadà. Insulti, minacce, sputi e un calcio alla sua videocamera durante la manifestazione in piazza Duomo". Questa la nota diffusa dall'associazione lombarda dei giornalisti, sconvolta per gli attacchi ricevuti.

