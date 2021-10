No-vax, la giornalista Espn si licenzia: "Voglio un figlio", un pericoloso delirio

19 ottobre 2021 a

a

a

Allison Williams, giornalista della tv americana Espn, si è licenziata perché non si vuole vaccinare contro il Covid perché vuole avere un altro figlio. La reporter di football americano e basket a livello college, lo ha annunciato con un post su Instagram: "Mi è stata negata la richiesta di alloggio per non aver fatto la vaccinazione - ha detto la giornalista di 37 anni - Con effetto da questa settimana, lascerò l'azienda". La Walt Disney Co., co-proprietaria di Espn, alla fine di luglio ha annunciato che avrebbe richiesto a tutti i dipendenti stipendiati di essere vaccinati entro 60 giorni, riporta Il Messaggero. E a maggio invece ai 5.500 inviati aveva chiesto di completare il ciclo vaccinale entro il primo agosto.

"Accendi che tornano". Mentana sfotte i portuali? Pessima idea: per l'inviato finisce male | Video

Allison Williams aveva spiegato di non volersi vaccinare perché "io e mio marito stiamo cercando di avere un secondo figlio" (anche se tutti i medici le hanno spiegato che i vaccini contro il Covid sono sicuri anche per le donne in gravidanza o che vorrebbero avere dei bambini). "Sono anche moralmente ed eticamente non allineata a tutto questo, ho dovuto davvero scavare in profondità e analizzare i miei valori e la mia morale, e alla fine devo metterli al primo posto".

"L'ordine è partito da lei, il gelo della polizia". Portuali pestati, "Repubblica" smentisce Lamorgese: un terremoto

E ancora: "Non posso far prevalere uno stipendio a un principio. Non sacrificherò qualcosa in cui credo e tengo così fortemente per mantenere una carriera". Allison Williams, che ha lavorato anche per Fox Sports Florida, è in ESPN dal 2011.

"Draghi sapeva tutto". Portuali pestati, affondo-Sgarbi: bomba sul premier e Lamorgese umiliata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.