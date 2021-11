Striscia la Notizia, "tutta la verità sul caso Ambra". Quelle "manovre" familiari sospette contro Allegri

03 novembre 2021 a

"Dopo 20 giorni di silenzio in trasmissione, il Gabibbo e il professor Roberto Lipari hanno deciso di tornare sul caso mediatico su cui quasi tutti, addirittura la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, hanno parlato. E spesso a vanvera". Così Striscia la Notizia, stasera mercoledì 3 novembre su Canale 5, smonta le "tante fake news sul tapiro dato ad Ambra Angiolini". Striscia fa anche sapere che "questa bufera poteva finire il giorno dopo la consegna del Tapiro, evitando le minacce di morte a Valerio Staffelli, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani e ai loro figli", rivelano dal tg satirico di Antonio Ricci.

Il tapiro ad Ambra è stato un agguato, un atto violento contro la volontà dell’attrice, è stato detto e scritto per settimane. "Il Gabibbo vi mostra il fuorionda dell’approccio dell’inviato Valerio Staffelli ad Ambra, che è in auto quando lo vede. Potrebbe allontanarsi. Invece scende, e lo segue per accettare di buon grado il premio di consolazione. Verranno mostrare anche le molte immagini in cui si vede Angiolini che ride e fa battute a Staffelli", rivela Striscia. Inoltre il fatto che il Tapiro doveva essere dato ad Allegri e che dandolo ad Ambra Striscia ha commesso una discriminazione di genere. Il Gabibbo mostra immagini di consegne passate: Scamarcio, Borriello, Monte, De Martino e tanti altri a cui è stato dato il Tapiro quando sono finiti i loro amori da copertina.

"Striscia è stata accusata di aver colpevolizzato Ambra per non essere stata capace di tenersi il compagno. Frase mai pronunciata. Casomai è stata Mara Venier in un’intervista televisiva ad Angiolini che lo ha insinuato. 'Se sei innamorata non devi far scappare la persona che ami', dice. Ma allora, strano, nessuna polemica dopo. Inoltre Ambra Angiolini ha guadagnato più di 50mila follower sui social, grazie a quello che il Fatto Quotidiano ha definito 'il redditizio ruolo della vittima'. Tra poche settimane esce un film con Ambra protagonista nel ruolo della donna abbandonata da Fabio Volo. La pellicola in questione si intitola Per tutta la vita. La cui trama è stata sintetizzata da un settimanale così: 'Quando un sì non dura per sempre'. Per sempre, guarda caso, è pure nella frase che Ambra ha postato a corredo del tatuaggio che si è fatta con la figlia qualche settimana fa". Infine Striscia annuncia un colpo di scena: "Ambra è rappresentata da un’agenzia che si chiama Notoria Lab. Secondo alcune fonti, il post in difesa della mamma tradita della figlia Jolanda apparso su Instagram poco dopo la consegna del Tapiro, con tanto di foto, sarebbe stato architettato proprio nella sede di Notoria. Staffelli allora è andato lì e ha potuto constatare che il luogo in cui è stata scattata la foto postata da Jolanda è proprio quello: la sede dell’agenzia Notoria Lab", conclude Striscia. La polemica, dopo queste nuove notizie, è destinata a proseguire.

