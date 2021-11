Mediaset, "hanno visto le puntate e non verrà trasmesso". Terremoto: il programma del big cancellato

04 novembre 2021 a

Nei magazzini di Mediaset sono già pronte 5 puntate, ma il programma, cui sono stati chiamati anche diversi vip per renderlo più appetibile, è stato messo in naftalina dai vertici del Biscione. Si tratta del programma Back to School, annunciato come un nuovo prodotto di Italia 1. Ma nonostante i preparativi e le riprese siano praticamente agli sgoccioli è stato cancellato dal palinsesto. Lo rivela il sito di Davide Maggio.

“Siamo in grado di anticiparvi che il format affidato a Nicola Savino è stato stoppato dai vertici Mediaset. Stop arrivato dopo che i vertici hanno visto le puntate già realizzate e pronte ad essere trasmesse”. Fa sapere proprio DavideMaggio che conferma cvhe lo show per ora è stato fermato. Una possibilità sarebbe quella di salvaguardare il format, potrebbe essere riproposto più avanti visto il lavoro fatto già in modo molto avanzato. Ma non c'è la certezza di questo, il programma potrebbe essere cancellato per sempre.

Back to School consiste nell'idea di far ripetere l’esame di quinta elementare a dei personaggi noti. Ad aiutare i vip nell’affrontare le prove ci sono dei piccoli di età compresa tra i sei e gli undici anni. Sono stati 25 i volti noti chiamati a questo programma fantasma: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero. E ancora: Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla. Ma prpbabilmente non vedremo mai questi vip sottoposti a questo esame in tv

