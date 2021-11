Verissimo, occhio al ddl Zan: ospitata politica, che porta in studio Silvia Toffanin

04 novembre 2021 a

a

a

Una puntata dal sapore politico, molto politico, la prossima di Verissimo, il format condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Già, perché sabato 6 novembre, ospite in studio su Canale 5, ecco che farà capolino il senatore Alessandro Zan.

"Per cinque anni, mia madre...". Hunziker, rivelazione-choc: un dramma in famiglia

Già, proprio il primo firmatario del controverso ddl Zan, affondato al Senato con tagliola e voto segreto. E insomma, Silvia Toffanin, smarcandosi un poco da quelle che sono le sue abitudini, si sposta verso la politica, in quella che si preannuncia un'intervista molto delicata e altrettanto seguita. Per inciso, Verissimo ha ritoccato al rialzo il suo record stagionale in termini di ascolti proprio nella scorsa puntata.

La Toffanin si commuove per il dramma della Pedron? Scatta il linciaggio: "Imbarazzante, la devi smettere". Uno choc

A ben vedere, però, è da qualche tempo che Silvia Toffanin e il suo programma stanno includendo, oltre agli spettacoli, anche la politica. Si pensi infatti alle ospitate, più o meno recenti, di Maria Elena Boschi, Giorgia Meloni e anche Rocco Casalino. Ora, come detto, tocca ad Alessandro Zan, un intervista in cui parlerà della sua storia e della sua persona.

"Ti ha coperto col suo corpo". Silvia Toffanin si blocca: lacrime e choc per questa morte tragica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.