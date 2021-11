Striscia la Notizia, disastro a Milano: "In strada spuntano questi cartelli", che imbarazzo

06 novembre 2021 a

a

a

Si parla ancora di cartelli stradali a Striscia la Notizia. Nella puntata di sabato 6 novembre Chiara Squaglia si trova a Milano perché in tutta la città sono saltati fuori dei cartelli stradali dal significato incomprensibile. E le immagini lo dimostrano. "Da questo cartello sembra che possiamo andare un po' ovunque", commenta l'inviata del programma di Canale 5 condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia. E ancora: "E questo cartello creativo? Perché c'è la freccia solo in quella direzione?".

"Queste mascherine a scuola". E il ministero tace: ragazzi in pericolo, la bomba di Striscia

Il motivo è un mistero. "Forse - prova a spiegare la Squaglia - vogliono convincermi ad andare in Fiera o al parcheggio". La zona, come dimostrato, è piena di cartelli parecchio "fumosi" e che i cittadini non capiscono. Intanto il tg satirico di Antonio Ricci ha annunciato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Antonio Savino.

Con il seno al vento contro il prete. Questa signora? Tutto in onda a Striscia, senza censura | Video

Su di lui aveva indagato Valerio Staffelli. L'uomo, presidente dell'UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri), è accusato di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” e “calunnia”. Gli arresti domiciliari arrivano proprio pochi giorni dopo il servizio su una manifestazione dell'UNAC sotto la sede del Palazzo di Giustizia.

Sapete chi sono queste signore? Altro che "povere". la truffa-vergogna alla luce del sole | Video

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui bizzarri cartelli stradali per le vie di Milano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.