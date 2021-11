Domenica In, Eleonora Daniele parla della morte di suo fratello e Mara Venier si commuove

Francesco Fredella 07 novembre 2021 a

“Faccio fatica a parlarne, spesso non riesco a respirare”: Eleonora Daniele da Mara Venier, ospite domenica 7 novembre a Domenica In, confida tutto il dolore dopo la morte di suo fratello Luigi (a cui dedica un libro). Riavvolge il nastro dei ricordi e si commuove. “Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto, è come se io stessa fossi rimasta senza vita… E’ lui che ci protegge perché non se n’è andato, non se ne andrà mai”, racconta. Piange anche la Venier, che è molto legata alla Daniele.

“Ormai sono molto vulnerabile, non ce la faccio… Credo che con l’arrivo di Carlotta per te, come per me il mio Iaio, è arrivata la vita. Penso che io e te abbiamo tante cose in comune”, dice Zia Mara nel salotto di Domenica in. Ora la conduttrice di Storie italiane guarda al futuro anche grazie a sua figlia Carlotta, ma quella ferita resta aperta. “Io ho pensato di non riuscire più a respirare quando lui se n’è andato e questa sensazione ce l’ho spesso ma bisogna essere forti per chi rimane perché vorrebbero che tu sia felice, io penso che Luigi vorrebbe la mia felicità, la mia forza e che io continuassi a lottare per tanti ragazzi autistici”, conclude.

