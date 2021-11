Che tempo che fa, Vincenzo Spadafora rivela la sua omosessualità tra le lacrime: "L'ho fatto anche per me stesso"

07 novembre 2021 a

Ospite di Fabio Fazio, nel corso della puntata di Che tempo che fa, l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto coming out rivelando la sua omosessualità. Il grillino ad un certo punto si è anche commosso, prima di una lunga pausa per poi proseguire con il suo discorso, con gli occhi rossi per le lacrime. Spadafora ha ribadito il suo essere cattolico e ha spiegato il perché della sua rivelazione: "Io l’ho fatto anche per me stesso, ho imparato forse troppo tardi che è importante volersi bene e rispettarsi”, ha detto di fronte a Fazio che gli ha suggerito che, "da domani lei sarà più leggero e più felice di prima”.

Il tema è emerso alla luce della recente campagna a favore del Ddl Zan affossato dal Senato. Positive le reazioni sul web all'annuncio di Spadafora. A Spadafora sono arrivati i complimenti di molti utenti su Twitter, che si sono congratulati con il politico per il coraggio e per aver normalizzato il tema dell’omosessualità.

Vincenzo Spadafora, che ha pubblicizzato il suo libro Senza riserve – In politica e nella vita, ha spiegato come la politica affronti certi temi: "In politica questo tema viene ancora utilizzato per ferire l’avversario politico, per quel brusio di fondo, anche molto squallido, che ho subìto anche io. Io stasera volevo spegnere questo brusio, sapendo che io resto l’uomo che sono, con tutto il percorso personale e complicato che ognuno di noi fa nella sua vita, per qualunque motivo e per il quale dobbiamo avere molto rispetto. Io spero da domani di essere considerato per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre quale sono per la mia famiglia e per i miei amici. Forse domani sarò solo un po’ più felice perché sarò anche più libero”, ha concluso tra gli applausi del pubblico.

