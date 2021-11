Domenica In, Mara Venier e il seno extralarge: "Che airbag". Pretelli la imbarazza in diretta

08 novembre 2021 a

Momenti di imbarazzo a Domenica in, nella puntata andata in onda il 7 novembre. Pierpaolo Pretelli, presenza fissa da Mara Venier nel programma del pomeriggio di Rai Uno, ha debuttato con un balletto sulle note di Happy Days e appena concluso lo stacchetto, si è lanciato ad abbracciare la conduttrice: "Ti adoro". Stringendola a sé l'ex velino si è quindi "imbattuto" nel seno di zia Mara e ha commentato: "Mamma mia, che airbag, pazzesco".

La Venier, in imbarazzo per la battuta, ha risposto al fidanzato di Giulia Salemi: "Ma dai...". Un botta e risposta che ha scatenato i commenti su Twitter, tutti a favore della simpatia di Pretelli che ha conquistato i telespettatori. Da ieri l'ex velino sarà sempre presente nella trasmissione: "Niente gioco, ieri abbiamo provato tantissimo ma adesso non c’è tempo", ha spiegato la conduttrice ai telespettatori dopo che hanno dovuto far saltare il "gioco" per la tempistica.

Ma Mara Venier e Pretelli hanno anche dato una piccola anticipazione sulla prossima esibizione di Pierpaolo. Domenica prossima 14 novembre infatti, ci sarà un balletto in cui Pretelli interpreterà il mitico John Travolta, danzando sulle notte della canzone cult Stayin’ Alive dei Bee Gees colonna sonora di tante generazioni.

