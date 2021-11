Pomeriggio 5, Irene Pivetti e la truffa delle mascherine. Barbara D'Urso furiosa: "Non diciamo fesserie"

Francesco Fredella 10 novembre 2021 a

Barbara D’Urso bacchetta un ospite in studio. Si tratta di Irene Pivetti - ex presidente della Camera - indagata per il reato di frode in pubbliche forniture. L’ex Presidente della Camera, sospettano gli inquirenti, avrebbe fatto arrivare dalla Cina migliaia di mascherine non a norma, per un giro d’affari di diversi milioni di euro. "Ti ringrazio, Barbara, per avermi permesso nuovamente di spiegare la mia posizione", dice la Pivetti. "Io ho ricevuto un pagamento da parte della Protezione Civile per le mie mascherine, che ho comprato e rivenduto“, continua. Ma la D’Urso tuona contro alcuni ospiti, convinti che nessuno sapesse gestire la pandemia in quel periodo: "Non diciamo fesserie. Stiamo parlando di un giro d’affari di 23 milioni di euro per mascherine non a norma. Le persone sono morte per questo".

Il riferimento è al presunto giro d’affari che ruoterebbe attorno all’affaire mascherine. La Pivetti ribadisce la propria innocenza ed estraneità ai fatti. E lo dimostrerà in tribunale. "Non ho lucrato sulla pandemia, i 23 milioni di euro sono quelli che ho ricevuto dalla Protezione Civile per le mascherine acquistate e consegnate. Dal punto di vista imprenditoriale non ho fatto molto perché ho acquistato e rivenduto in perdita. Sono molto tranquilla perché so che con il tempo si potrà dimostrare la correttezza del mio operato. I magistrati si prendano tutto il tempo necessario per esaminare con cura una situazione complessa e possano emettere un giudizio sereno. Tutto il resto è spazzatura".

Respinte con forza le illazioni sull'appalto vinto in quanto ex politica di rango nazionale: "La mia è un'azienda di medie dimensioni con una lunga esperienza di rapporti con la Cina. Per questo mi hanno chiesto di dare una mano. Tutte le mie mascherine erano dotate della documentazione, ma c'è stata confusione. Fortunatamente l'amministrazione della società ha tutte le carte precise".

