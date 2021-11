Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli in studio così: "Ero in costume e...", look stravolto

10 novembre 2021 a

a

a

Da tempo Federica Sciarelli non va più in onda con i pantaloni. A spiegare il motivo è lei stessa prima della puntata di mercoledì 10 novembre di Chi l'ha Visto?. La conduttrice di Rai 3 ha raccontato al settimanale Tele Più: "Ero in costume e sedendomi ho schiacciato un calabrone che mi ha punto. Il giorno dopo il dolore era fortissimo e sono finita al pronto soccorso. La gamba era gonfissima".

"Le sue ultime ore di vita". Giacomo Sartori, il suo capo a Chi l'ha visto: il racconto che scatena il sospetto

Quel giorno ha dovuto per forza indossare una gonna. Un look che ha deciso di ripetere visti i molti complimenti attirati da chi è in studio al suo fianco. Ecco dunque spiegato il perché del cambiamento della nuova stagione. Poi, soffermandosi sul programma, la Sciarelli ha voluto chiarire che Chi l'ha Visto? non si occupa solo di storie dolorose: "La verità è che noi cerchiamo di occuparci di tutto quello che ci viene segnalato".

"La pista che porta in Italia". Gabby Petito, le ultime clamorose indiscrezioni sul fidanzato-killer: bomba-Sciarelli

E molto spesso con grande successo. Il programma non è nuovo a ritrovamenti. Qualche puntata fa proprio grazie alla Sciarelli e al suo numeroso team, Gerardo è riuscito a trovare la sua famiglia biologica mettendo un punto a una ricerca durata a lungo. Una storia a lieto fine che rende la conduttrice orgogliosa.

"Non riesco a spiegarmelo". Federica Sciarelli, il servizio che la sconvolge: dramma a "Chi l'ha visto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.