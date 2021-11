Tagadà si ferma, l'ombra del Covid? Battuta-horror di Claudio Borghi, cosa gli esce di bocca

12 novembre 2021 a

Tagadà, condotto da Tiziana Panella su La7, oggi 12 novembre non sarà trasmesso. "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento". Non è specificato il motivo dei "controlli sanitari", anche se con ogni probabilità si tratta di un contagio da Covid all'interno della redazione che avrebbe costretto alla quarantena la conduttrice e tutti quelli che lavorano al programma.

Una notizia che ha scatenato la feroce ironia di Claudio Borghi, che ha subito commentato il tweet che ha pubblicato La7: "La gazzetta della vaccinazione ha qualche problemino?", ha scritto il leghista da sempre scettico sui vaccini.

Tre settimane fa, il 25 ottobre, Tiziana Panella aveva condotto il programma da casa. Al suo posto Luca Sappino. Nemmeno il braccio destro Alessio Orsingher aveva potuto presenziare. Il motivo? Presto spiegato. "Conduzione questa settimana, per qualche giorno, da casa. Questo perché sia io che Alessio in studio siamo venuti a contatto con una persona positiva. Stiamo bene: sto bene, Alessio sta bene, ma per prudenza e per rispetto delle regole siamo a casa. Per cui il prode Sappino si occupa dello studio, per altro con grandi qualità, quindi direi che siamo in mani più che sicure".

