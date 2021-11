Striscia la notizia, "teste di ca***": Maneskin inchiodati dai Cugini di campagna, spunta il video definitivo

13 novembre 2021 a

I Cugini di campagna che accusano i Maneskin di plagio. Serena Bortone che flirta con il direttore d'orchestra Lorenzo Viotti e Mara Venier che riesuma vecchi incontri a con Pierpaolo Pretelli. Sono loro i protagonisti della rubrica Spetteguless di Striscia la notizia, andata in onda ieri sera 12 novembre.

Al terzo posto c'è quindi Mara Venier che ricorda l'incontro con Pretelli proprio a Striscia la notizia quando lui era velino. La conduttrice di Domenica in va "in gondoleta" con lui "per far perdere la testa al Gabibbo".

Al secondo posto c'è Serena Bortone che durante l'intervista a Viotti si mostra "su di giri" e "in visibilio". La conduttrice è "estasiata". Continua a riempirlo di complimenti perdendo completamente i freni inibitori.

E al primo posto ecco dunque i Maneskin accusati dai Cugini di campagna di avergli copiato i look. Ma non è la prima volta, accusarono persino Lady Gaga. La mise a stelle e strisce indossata per il concerto con i Rolling Stones era stata usata anche dal vecchio gruppo italiano. Ma la verità è un'altra, osserva Striscia: "Damiano ha copiato il look di Roberto Formigoni". Dalla giacca arancione modello "Guantanamo" alla camicia fantasia . Quindi viene mandato in onda un video in cui l'ex governatore della Lombardia al telefono urla: "Teste di ca****".

