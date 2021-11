Domenica In, Mara Venier bacchetta Morgan: "La lite con Selvaggia Lucarelli? Ha esagerato"

14 novembre 2021 a

a

a

“Ha esagerato. Lo possiamo dire?”, Mara Venier - in onda su Rai 1 con Domenica In - ha detto la sua sul comportamento di Morgan a Ballando con le Stelle, pur aggiungendo in un secondo momento che il cantante è comunque bravissimo. Morgan, infatti, ha avuto una pesante lite con una giurata del programma, Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato quando la giornalista ha commentato l'esibizione dell'artista in gara dicendo che sembrava una danza tribale fatta dopo che si è leccato un rospo. Il cantante non ha reagito bene e se l'è presa sia con la Lucarelli che con Alberto Matano.

"Lo trovai vestito da torero". Un aneddoto drammatico: perché tra Giampiero Galeazzi e la Rai è finita malissimo

In studio con la Venier per commentare i fatti di ieri sera c'era un'altra concorrente di Ballando, Arisa, che ha detto: "Bisogna essere rispettosi dei ruoli. A volte sarebbe meglio attenersi alle regole”. Durante la trasmissione, poi, si è parlato anche dell'esperienza dell'artista, che fa coppia col ballerino Vito nel talent di Milly Carlucci.

"Un pezzo della mia vita". Morte Giampiero Galeazzi, Mara Venier distrutta dal dolore: immagini toccanti | Guarda

Il programma di Mara Venier, oggi, si è aperto col ricordo di Giampiero Galeazzi, giornalista e grande amico della conduttrice, che ha voluto dedicargli parte della puntata. Tant'è che prima dell'inizio della trasmissione, al Tg1 aveva annunciato: "Cominceremo ricordando il nostro amico". Poi, in apertura, ha detto: "C’è molta tristezza perché abbiamo perso un amico, ecco perché la puntata è iniziata in maniera diversa”.

Arisa, dopo questa foto... clamoroso a Domenica In: le indiscrezioni dal cuore della Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.