Pier Silvio Berlusconi chiude Tg4 e Studio Aperto? "Guida unica": chi comanderà l'informazione a Mediaset

Nelle scorse ore si erano diffuse indiscrezioni secondo cui a Cologno Monzese si starebbe lavorando alla chiusura di Tg4, Studio Aperto e SportMediaset. La causa è da ricercare negli ascolti più bassi, che hanno spinto l’azienda di Pier Silvio Berlusconi a provare a rimescolare un po’ le carte. Di certo c’è che il telegiornale di Canale 5 è escluso da questo discorso, mentre per il resto si è creato un piccolo giallo.

La chiusura è infatti stata ridimensionata da Mediaset stessa, che si è vista costretta a intervenire per chiarire le indiscrezioni circolate a mezzo stampa. “Fonti Mediaset smentiscono la chiusura di Tg4 e Studio Aperto - scrive l’Ansa - l’unica ipotesi è cambiare nome a News Mediaset in TgCom e razionalizzare le line, ma nessuna chiusura”. Stessi concetti sono stati ribaditi dall’azienda di Cologno Monzese all’Adnkronos: “Semplicemente una riorganizzazione interna delle ‘line’ di tutte le testate in un’ottica di ottimizzazione”.

Quindi “volti e loghi delle testate resteranno diversificati”, con l’aggiunta di una precisazione importante: “I cambiamenti avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti”. Insomma, la holding tv sta riorganizzando l’informazione, che resterà sempre sotto la guida unica di Andrea Pucci.

