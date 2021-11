Oggi è un altro giorno, "la sua ultima telefonata": morte Gigi Proietti, un inedito straziante

Francesco Fredella 15 novembre 2021 a

"Poco prima di andarsene mi ha mandato un messaggio": Pino Quartullo da Serena Bortone emoziona tutti quando parla degli inizi della sua carriera. "Mio padre era un ingegnere – dice a Oggi è un altro giorno su Rai 1 - e io stavo studiando architettura. Volevo fare spettacolo e a cinque esami dalla fine mi hanno preso sia al laboratorio di Gigi Proietti sia all’accademia. Io ho fatto ambedue e nel mentre mi sono anche laureato facendo contenti i miei genitori".

Gigi Proietti ha segnato in modo indelebile la sua carriera. "Pochi giorni prima che se ne andasse mi ha chiamato, mi ha detto che aveva un’idea per fare “Cime tempestose” in pugliese. Fino alla fine è stato un bambino che si divertiva, grande professionista che cercava sempre cose nuove. Ti teneva in piedi fino all’alba con racconti, barzellette e idee, come quella di rifare l’Otello in una nuova versione, in cui lui era un giocatore di calcio e il suo massaggiatore Iago", continua Quartullo.

In questi giorni, è a teatro con “Hollywood Burger”, uno spettacolo che sta mettendo insieme il pubblico e che piace tantissimo. "Sono in scena con Giobbe Covatta. La storia è quella di due attori alla mensa degli studios di Hollywood. Lui nella sua vita è stato sempre tagliato dalla scena mentre io ho interpretato sempre parti importanti ma in cui non mi si riconosce, come ad esempio la scimmia di "2001 Odissea nello Spazio". Un testo molto divertente che girerà i teatri d’Italia", svela nel salotto di Serena Bortone.

