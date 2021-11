Federica Sciarelli, clamoroso consiglio (sexy) dai piani alti della Rai: "Hai delle belle gambe, continua a metterla"

Francesco Fredella 16 novembre 2021 a

Ora parla Federica Sciarelli, la storica conduttrice di Chi l'ha visto? E parla anche di un problema che ha dovuto affrontare in questi anni. "La costumista è uno dei miei autori mi hanno consigliato di indossare la gonna al posto dei pantaloni che non avrebbero nascosto il gonfiore”, spiega la Sciarelli a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice, nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti con la puntura di un calabrone. Un gonfiore eccessivo e la corsa al Pronto Soccorso. Poco dopo la decisione di cambiare look.

La conduttrice - che sta registrando un record pazzesco di ascolti - incassa i complimenti di tutti. Anche dei piani alti della Rai. “Hai delle belle gambe e stai bene, continua a metterla”, avrebbe commentato la capostruttura del programma nel vedere la Sciarelli con la gonna. “Mi ha convinto e da allora la indosso per la diretta“, continua la giornalista nella lunga chiacchierata con Tv Sorrisi e canzoni.

Il suo programma, Chi l’ha visto?, sta andando fortissimo e non teme rivali: il mercoledì sera resta un must della televisione italiana. Poi non mancano le novità: nella nuova stagione, tra l'altro, ci sono più storie a lieto fine e più spazio agli animali. Si tratta di un cambio di passo rispetto al passato quando tutto il format era incentrato solo sulla cronaca.

