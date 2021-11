Oggi è un altro Giorno, Pino d'Angiò-choc: "Tumore alla gola e sei operazioni. Ma le sigarette...", la frase sconvolge lo studio

16 novembre 2021 a

"Mi hanno operato sei volte per un cancro alla gola". La dichiarazione choc è stata fatta dal cantautore Pino D'Angiò a Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'artista, passato alla storia per il suo singolo "Ma che idea", ha raccontato che - nonostante il lungo calvario attraversato - non ha mai smesso di fumare: "So che dovrei smettere di fumare, ma la paura di ammalarmi di nuovo è meno potente del bisogno di nicotina".

Accolto nello studio di Serena Bortone con la sua celebre canzone in sottofondo, Pino D'Angiò ha parlato dei suoi successi, ma anche dei diversi cambiamenti nel corso degli anni. Nonostante questo, però, ha detto che è rimasto invariato il suo amore per la musica. "Per adesso stiamo sette a zero per me - ha continuato parlando della malattia -, ma prima o poi vincerà lei". E ancora: "Non so come sono sopravvissuto, per fortuna: non lo dico per me, ma per mio figlio, non me lo meritavo e me lo godo finché sarà possibile".

Parlando, poi, di come ha vissuto la malattia, ha aggiunto: “Non ho avuto dolore. Ho sempre vissuto questa cosa pensando ‘Vediamo come va a finire’. Anche perché, del resto, cosa vuoi fare? Si dice sempre ‘Lui sta combattendo contro il cancro’ ma è una bugia pazzesca! Tu non stai combattendo proprio niente, tu stai zitto e aspetti e speri".

