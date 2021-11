Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti umilia gli spacciatori: "Bamba non c'è più?. Clamoroso a Milano: come lo accolgono

16 novembre 2021 a

Vittorio Brumotti è tornato a Pioltello, Milano, perché diversi cittadini e genitori hanno scritto a Striscia la Notizia per denunciare come la situazione di degrado e di spaccio a cielo aperto non sia cambiata per niente. "Abbiamo trovato fior fior di spacciatori", ha spiegato il biker all'inizio del servizio. A un certo punto infatti compare uno che dice: "Cosa vuoi? Coca?". E poi lo si vede mentre va a prendere il pezzo, "ecco qua che ci mostra la droga. Così, sotto gli occhi di tutti. E così di fronte alla popolazione che abita in questa zona spacciano per tutto il giorno".

Poi il listino prezzi. Uno di loro spiega: "Un chilo 1.100-1.150 euro, dieci panetti!". A quel punto allora Brumotti decide di intervenire: "Non fermerò il narcotraffico, però per qualche ora lo spaccio sarà fermo". Mentre si avvia sulla strada principale, qualcuno gli urla: "Infame". "La gente arriva e trova la sentinella appoggiata al palo, che avvisa tutti gli altri dell'arrivo di Striscia o delle forze dell'ordine. Ma ci sono anche tante brave persone, bambini, famiglie", racconta l'inviato.

Brumotti, poi, si avvicina a uno degli spacciatori: "Io vorrei farmi un selfie. Bamba non ce n'è più, no? C'è un bel filmato dove la vendevi". Ma lo spacciatore fa finta di nulla. Uguale un altro, che il biker raggiunge poco dopo: "Cocaina non ce n'è più? Volevo un pezzettino. Guarda come stavi bene col sacchettino in mano", dice mostrandogli il video. Dall'altra parte, però, viene negato tutto: "Ma questo non è mio, non la vendo". Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, poi, l'inviato di Striscia fa notare. "La cosa più incredibile sapete qual è? Che ci sono delle telecamere fisse, ma riprendono o no? Come mai nessuno fa niente? Strano".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sullo spaccio a Pioltello

