Gf Vip, Alfonso Signorini e la frase sull'aborto? "Rottura colossale con Mediaset", Dago-bomba: finisce in disgrazia

Alfonso Signorini nella bufera. La sua frase sull'aborto pronunciata al Grande Fratello Vip - il reality che conduce su Canale 5 - ha lasciato tutti senza parole e nei corridoio Mediaset, in queste ore, non si parla di altro. Insomma, la “tempesta” ha fatto venire i nervi tesi a tutti. E montano i retroscena. Adesso spuntano le indiscrezioni tra Mediaset e Endemol i nervi sarebbero tesissimi. Quella frase sull'aborto avrebbe fatto storcere il naso ai piani alti di Cologno Monzese. Sarebbe stato uno scivolone, nulla di più. Il conduttore e direttore di Chi ha detto durante la diretta: "Noi siamo contrari...", riferendosi all'aborto. Appunto, sembra che sia stato "ripreso" sul senso della frase. A nome di chi parla? La società Endemol ha emesso un comunicato molto duro prendendo le distanze dal conduttore.

La società, insomma, prende le distanze dalle frasi di Signorini (che rispecchierebbero soltanto la sua opinione personale). Signorini si è difeso su Twitter dicendo: “Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro...”. Una leggerezza la scelta di utilizzare il "noi"? Secondo Dagospia, sempre ben informata su quello che accade dietro le quinte della tv, potrebbe esserci una vera e propria rottura colossale con Mediaset.

Quali saranno le conseguenze? Non si sa. Forse una chiusura anticipata del reality, colonna portante di Mediaset? Domande a cui, adesso, è molto difficile rispondere. Il Gf vip, intanto, in questi mesi ha dovuto fare i conti con la corazzata di Carlo Conti - che ha sempre vinto con Tale quale show superando il 20% di share mentre dall'altra parte - su Canale5 - andavano in scena litigi di ogni tipo (vedi quello tra Aldo Montano e Alex Belli).

