Verissimo, Valeria Marini bendata in studio: "Stavo perdendo l'occhio", Silvia Toffanin sotto choc

20 novembre 2021 a

a

a

Verissimo, condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5, ha avuto tra i suoi ospiti Valeria Marini. La showgirl ha raccontato di un momento difficile della sua vita in cui la sua salute è stata messa al repentaglio: “Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro”, una confessione drammatica che la showgirl ha raccontato ad una conduttrice attonita.

Durante la sua partecipazione a Superviventes – versione spagnola de L’Isola dei Famosi – la Marini ha infatti scoperto di avere un disturbo all’occhio dovuto a un foro maculare. Una volta rientrata in Italia, Valeria Marini è stata sottoposta a una delicata operazione all’occhio, ha raccontato dagli studi di Verissimo.

"Faccio molta fatica a parlare". Alessandra Amoroso in lacrime, Silvia Toffanin si commuove

Il suo disturbo era stato scoperto dal medico prima della sua partecipazione a Superviventes, non trattandosi di un problema invalidante ai fini del reality questa diagnosi è stata taciuta alla showgirl fino alla fine del programma. Lo scorso giugno la Marini ha quindi scoperto il suo problema e il medico le ha consigliato di consultare uno specialista non appena rientrata in Italia. Valeria Marini ha anche fatto capire che avrebbe preferito essere messa immediatamente a conoscenza del suo problema, così da evitare la partecipazione al reality e curare immediatamente il suo occhio.

Il dramma di Nicola Pisu: "Sputi addosso e pestato". Ridotto così: Toffanin senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.