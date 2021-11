Domenica In, il dramma giudiziario di Gina Lollobrigida: "Lasciatemi morire in pace"

21 novembre 2021 a

Un lungo sfogo quello di Gina Lollobrigida che, ospite di Domenica In nella puntata del 21 novembre, chiede di essere lasciata stare. "Lasciatemi morire in pace, non merito di essere umiliata ogni volta - si sfoga l'attrice oggi 94enne di fronte alle telecamere di Rai 1-. Non ho fatto niente di male, eppure sono accaniti contro di me e non mi lasciano in pace". A Mara Venier la Lollobrigida racconta la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con alcuni membri della sua famiglia.

"Più che stanca, mi sento umiliata. Dovrebbero lasciarmi morire in pace. Non ho fatto niente di male, capito?", dice l'attrice. C'è poi la vicenda relativa ad un matrimonio annullato con uomo spagnolo che secondo Antonio Ingroia, legale dell'attrice, "sta cercando tuttora di presentarsi come marito di Gina Lollobrigida: è un falso, quel matrimonio è stato annullato. Le persone che si sono mosse contro Gina Lollobrigida lo hanno fatto in modo coordinato con un obiettivo che non è la tutela di Gina Lollobrigida ma il suo patrimonio".

Mesi fa l'attrice mise fine alla lunga relazione con Javier Rigau, di 34 anni più giovane: "Ci sono delle persone che ti tradiscono, che hanno bisogno di soldi e fanno le truffe. Mi sono sempre dovuta difendere in tutta la mia vita, ma mai come in questi ultimi anni". Ora infatti la stanchezza si fa sentire e la Lollobrigida chiede solo di essere lasciata in pace. Un racconto che commuove la conduttrice, visibilmente emozionata.

