Domenica In, Elisa Isoardi entra in lacrime: "Perché sono ferma", il dramma lavorativo

21 novembre 2021 a

a

a

Prima che Mara Venier fosse costretta ad abbandonare in anticipo la diretta di Domenica In a causa di una brutta caduta, avvenuta nel corso di un break pubblicitario, nello studio di Rai1 è tornata anche Elisa Isoardi. La quale mancava da un po’ sul piccolo schermo, e infatti è entrata in studio visibilmente commossa. Poi si è lasciata andare alle lacrime più volte, evidentemente sopraffatta dalle emozioni.

"Scusate, non ce la faccio". Mara Venier ridotta così: caduta tremenda, diretta chiusa in anticipo | Video

Nel corso dell’intervista con la Venier, la Isoardi ha ammesso candidamente il suo desiderio dal punto di vista lavorativo: “Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”. La padrona di casa l’ha consolata e incoraggiata: “Ti possono togliere i programmi ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole”.

"Non voglio andare in galera". Mara Venier-choc: chi è l'uomo che non può nominare in tv

“Sono ferma da un po’, una pausa forzata - ha aggiunto la Isoardi - sono andata in giro per l’Italia, dai miei cuochi e dalla mia mamma”. Dal punto di vista sentimentale, la conduttrice è ancora single, intanto a Domenica In è tornata a parlare della storia con Matteo Salvini: “Rifarei tutte le scelte, ho amato profondamente e sono stata anche amata. Ho avuto una grande fortuna, siamo stati insieme cinque anni, lo ricordo con affetto e con il sorriso”.

"Lasciatemi morire in pace". Gina Lollobrigida e il dramma giudiziario a 94 anni: uno straziante appello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.