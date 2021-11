Che tempo che fa, "tu apri la patta. Io...". Luciana Littizzetto e il profilattico fosforescente, Fabio Fazio ha un mancamento

22 novembre 2021 a

Ci mancava il profilattico fosforescente. E non poteva sfuggire a Luciana Littizzetto, indefessa cacciatrice di stramberie in grado di mettere in grave imbarazzo Fabio Fazio. A Che tempo che fa l'intervento della comica torinese si chiude in bellezza (si fa per dire): "Adesso finalmente una notizia che ci aprirà il cuore - annuncia raggiante, mentre Fazio accanto a lei inizia a tremare -. Arriva anche da noi Wiko: il primo profilattico fosforescente... Tu lo apri, lo metti davanti a una fonte di luce per 30 secondi e lui svampa!".

Il padrone di casa ha quasi un mancamento, in platea il pubblico in studio ride nervosamente (soprattutto le signore e signorine). La reclame del prodotto d'altronde è di per sé un piccolo capolavoro kitsch: un signore che si guarda stupefatto i gioielli di famiglia, illuminati da un inquietante alone verde.

"Sembrano le lucette fosforescenti per pescare i totani - commenta la Littizzetto -, devi poi fare attenzione a non uscire ancora con quello altrimenti sembra che tu abbia una patta al neon". "Guarda che è una invenzione geniale - assicura Lucianina -. Fabio, vuoi che te ne regali uno a Natale? Perché ci si chiede sempre 'cosa gli regalo a Fabio che ha tutto?'. Di che colore lo vuoi? Verde rana?". Quindi la citazione cinematografica: "Si potrà finalmente dire: hai comprato un nuovo evidenziatore o sei tanto felice di vedermi?".

E le ironie sugli utilizzi alternativi del gadget sessuale si sprecano: dalla comoda luce di sicurezza in caso di blackout alla funzionalità abat-jour per moglie con il mal di testa, per finire con il più rischioso sostituto di triangolo e giubbotto catarefragente dopo un incidente in autostrada.

