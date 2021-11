L'aria che tira, il no-vax insulta Myrta Merlino: "Deplorevole, corrotti e collusi". E lei... clamoroso in diretta tv

22 novembre 2021 a

Fioccano insulti contro Myrta Merlino e tutti firmati "no-vax". L'ultimo è arrivato da Cisco Orlando, presidente del comitato nazionale "Gli angeli per la salvezza". "Sapete qual è il vero virus? - ha chiesto dal palco della manifestazione Orlando -. La televisione, i giornalisti corrotti e collusi che prendono soldi dal sistema per dire menzogne e che vogliono silenziare l'eccellenza medica che dice la verità". Poi ecco il riferimento alla conduttrice: "Myrta Merlino sei deplorevole" e giù gli applausi. Il No vax se la prende con la conduttrice de L'Aria Che Tira che su La7 ha ospitato "un mio amico": "Ha letto i dati ufficiali e l'ha trattato come fosse un mentecatto".

Ecco allora la replica. Nella puntata di lunedì 22 novembre la Merlino spiega che il signore è stato invitato, "perché mi incuriosiva perché prendo soldi per dire menzogne. Vorrei capire chi mi paga, non mi è arrivato ancora niente". In collegamento, infatti, si presenta il manifestante che subito inizia accusando la giornalista: "Lei viene pagata per un lavoro che non fa, è deplorevole perché quando invita persone che non sono criminali e nemmeno terroristi come invece ci descrivono, lei le denigra".

"Io non ho definito nessuno un criminale - controbatte la Merlino -, l'ho solo trattato come qualcuno che per me partiva da una premesse sbagliata, ossia che il vaccino è sperimentale". Ma niente, Orlando non vuole sentire ragione. Di più, prosegue dicendo che "ora ribalto la sua convinzione con dati alla mano e me ne assumo le responsabilità". "Ma quindi siamo tutti cretini?", chiede la giornalista mentre il manifestante continua dritto per la sua strada criticando anche alcuni scienziati invitati da La7 come Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. "Io - conclude Orlando - esigo che la magistratura vada a vedere quello che ho trovato". E Fabrizio Pregliasco, anche lui in collegamento, non può che mettersi le mani nei capelli.

