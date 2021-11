Alessia Marcuzzi, "mancano solo i dettagli". Per Mediaset brutale colpo basso: con chi e per cosa sta per firmare

24 novembre 2021 a

Alessia Marcuzzi potrebbe vedersi affidata la co-conduzione al femminile del Festival di Sanremo 2022. L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui addirittura “mancano solo i dettagli”. A chiamarla sarebbe stato proprio Amadeus, che tra l’altro la conosce bene, dato che i due hanno lavorato assieme per un paio di edizioni del Festivalbar.

Quindi la loro non sarebbe una coppia inedita, ma che anzi una di quelle che ha lasciato un ottimo ricordo nei fan nonostante siano passati tanti anni. La Marcuzzi è uscita da Mediaset dopo averci lavorato per più di 25 anni: il suo esordio televisivo è però datato 1994 ed è avvenuto proprio in Rai, dove adesso potrebbe tornare in via eccezionale per co-condurre il Festival di Sanremo. Un’opportunità lavorativa importante e forse impossibile da rifiutare per la Marcuzzi, che in questa fase si sta dedicando alla famiglia dopo aver scelto di prendersi una pausa dalla tv.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, mancherebbero da definire soltanto i dettagli, ma la Marcuzzi dovrebbe essere sul palco del teatro Ariston per almeno tre serate. Un’altra indiscrezione riguarda invece la cosiddetta “spalla comica”: Fiorello non sembra intenzionato a concedere il tris, al suo posto sta circolando il nome di Roberto Benigni.

