Non è l'Arena, Massimo Giletti stuzzica Fedriga: "È vero quello che è successo oggi nella Lega?"

24 novembre 2021 a

a

a

"Ma è vero che lei ha fatto da mediatore?". Massimo Giletti, nella puntata del 24 novembre di Non è l'Arena, stuzzica la Lega. Il conduttore di La7 chiede a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, informazioni in merito a quanto accaduto nel Carroccio sul Super Green pass. Prima del via libera del Consiglio dei ministri alle nuove restrizioni, alcuni retroscena parlavano di malumori all'interno del partito di Matteo Salvini.

"Una cosa gravissima, domani lo querelo". Bassetti travolge Paragone, la frase che ha fatto precipitare Non è l'arena | Video

Niente di più falso però per il leghista: "Io e Salvini ci sentiamo tutti i giorni, anche io sono perplesso a riguardo, però queste restrizioni non sono definitive, ma valgono fino al 15 gennaio. Poi noi pensiamo anche all'economia e la ripresa può esserci anche grazie al certificato". Insomma, la Lega sul nuovo certificato verde ha fatto la sua parte limitando il pugno di ferro di alcuni esponenti del governo.

"Ma allora sei s***o". Paragone fuori controllo: il Green pass? Insulti brutali in studio da Giletti | Video

La domanda-provocazione di Giletti era in riferimento ai ringraziamenti che il premier Mario Draghi ha ricolto al governatore della Lega. "Con i governatori c’è stata un’interlocuzione molto proficua - ha detto Draghi in conferenza stampa - ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga, vogliamo essere molto prudenti ed evitare rischi in modo da conservare quello che ci siamo conquistati nel corso dell’anno".

"Lei faccia il medico, io la giurista". La Schilirò ci prova, asfaltata da Giletti: che figura di palta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.