Non è l'arena, Pierpaolo Sileri non c'è: "Al telefono in auto", Giletti perde la pazienza

Imprevisto in diretta a Non è l'arena, su La7. Massimo Giletti deve far fronte a una serata convulsa, tutta dedicata al Nuovo Green pass. In collegamento c'è il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, uno dei protagonisti della trattativa con il governo per la stretta di Natale ai no vax. In studio era annunciato anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Che però non c'è: è rimasto bloccato nel parcheggio fuori dagli studi di La7, in auto, al telefono con Giuseppe Conte, leader del M5s. E Giletti perde la pazienza.

"Sileri è sempre in macchina con Conte? Fatemi una inquadratura. Conte doveva chiamare Sileri proprio adesso? Vabbé che Conte non viene mai noi, ora opera anche per non far venire Sileri...". Pochi minuti dopo, altro siparietto con Daniela Santanchè che non è presente in collegamento. "Anche lei è al telefono con la Meloni? Ragazzi miei...". L'esponente di Fratelli d'Italia si sbraccia: "No no, son andata a prendere le cuffie".

Quindi la regia inquadra il parcheggio fuori dallo studio: "La macchina è lì - annunca Giletti con un pizzico di disappunto - cosa si stiano dicendo Sileri e Conte non si sa". "Io lo so - spiega la Santanchè -. Siccome aveva detto che gli esponenti dei 5 Stelle non sarebbero più andati in Rai, magari gli sta dicendo lo stesso per La7". "No no - la frena Giletti -, Sileri è sempre molto gentile. Dovrà spiegare a tutti gli uomini dei 5 Stelle cos'hanno deciso oggi pomeriggio". Aspetta e spera.

