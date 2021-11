Verissimo, drammatica confessione di Marcella Bella: "Temo per i miei figli. Ho visto cose brutte..."

27 novembre 2021 a

“Stiamo vivendo un periodo davvero brutto": Marcella Bella, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua carriera, non ha potuto non dedicare qualche parola anche alla situazione attuale, con la pandemia che sembra aver ripreso forza. "Io mi preoccupo per i miei figli e per i nipotini, perché io la mia vita bella e senza pensieri l’ho comunque vissuta", ha continuato la cantante. Che però alla conduttrice ha confessato di voler comunque sorridere, visto che "di cose brutte ne ho vissute fin troppe ultimamente".

Parlando del suo percorso professionale, invece, ha rivelato: "Ho avuto una carriera meravigliosa, ma senza il suo apporto e affetto non sarebbe stata la stessa…”. Il riferimento è al fratello Gianni, di cui la Toffanin le aveva chiesto. Continuando a parlare di lui, la Bella ha detto: "E’ sempre allegro. Lui è felice di essere al mondo, sorride e scherza. Grande carattere e intelligenza".

Alla fine dell’intervista, la Toffanin ha mostrato alla sua ospite un filmato con la sua famosa gaffe di anni fa, quando fraintese la domanda di una giornalista. Dopo averlo visto, la cantante ha fatto sapere che tutte le volte che vede questa gaffe scoppia sempre a ridere: “Rido come una pazza. Non si capiva bene, ho pensato stesse scherzando e sono stata al gioco".

