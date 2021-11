Striscia la Notizia, la denuncia choc di questa donna: "Pubblicherà le mie foto nuda", quanto vuole il maniaco

27 novembre 2021 a

Max Laudadio di Striscia la Notizia ha intervistato una segnalatrice rimasta vittima di una persona conosciuta online. Che dopo qualche tempo ha iniziato a ricattarla, chiedendo soldi e minacciando di pubblicare video e foto intime che si erano scambiati. "Quest'estate ho conosciuto su Instagram un uomo e abbiamo cominciato a messaggiare - ha raccontato la donna, mostrandosi di spalle e parlando con una voce modificata per non essere riconosciuta -. All'inizio sembrava un brav'uomo, mi mandava le foto col figlio, alla fine siamo diventati più intimi e ci siamo scambiati anche delle foto e poi un video di uno spogliarello".

Le cose sono cambiate, stando alla versione della donna, quando l'uomo le ha detto di essere stato aggredito: "Mi ha detto che dovevo aiutarlo a pagare le spese mediche. Ho fatto tre pagamenti diversi, due da 250 euro e uno da 300". Il vero ricatto, però, è iniziato in un secondo momento: "Quando io mi sono arrabbiata e in malo modo gli ho detto che non gli avrei versato più niente, da quel momento in poi è stato un incubo. Adesso mi ricatta dicendo che pubblicherà foto e video in cui io sono nuda sui social".

A quel punto il tg satirico in onda su Canale 5 mostra anche il messaggio incriminato, quello in cui l'uomo ricatta la donna: "Non ti do che un giorno per rifletterci, passato questo giorno farò quello che devo fare". Alla fine la segnalatrice ha detto: "All'inizio avevo paura, ho pagato pensando che poi mi lasciasse in pace. Alla fine però mi sono decisa a sporgere denuncia ma le minacce arrivano ancora".

