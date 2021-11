Striscia la Notizia, siluro contro Fabio Fazio: "Sommersi dalle segnalazioni", questa 'roba' in studio

28 novembre 2021 a

Sabato sera, sabato con Striscia la Notizia, ovviamente. Siamo su Canale 5, nella serata del 27 novembre. Dietro al bancone Sergio Friscia e Roberto Lipari. E al tg satirico ideato da Antonio Ricci torna uno dei grandi classici: "Moda Caustica", ossia il servizio dedicato ai peggiori look sfoggiati in tv da vip e conduttori nel corso dell'ultima settimana.

Secondo posto per Benedetta Parodi, che si presenta con un improbabile completo fucsia a Da noi... a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Giudizio forse un poco ingeneroso, ma quel fucsia in effetti è un discreto pugno nell'occhio.

Al primo posto, in una settimana con sole due posizioni in graduatoria, ecco J-Ax. A All Together Now, il programma condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker, ecco con un completo davvero improbabile in versione Pirati dei Caraibi, per dirla con le parole di Striscia. Notevole anche l'occhialetto da sole.

Infine, c'è spazio anche per una menzione d'onore. Un fuori-classifica perché si tratta di qualcosa che risale a più di una settimana fa: si torna a Che tempo che fa, il format di Fabio Fazio su Rai 3, e all'ospitata di Lady Gaga. Già, il completo leopardato con cui si è presentata a Viale Mazzini era... inguardabile. "Siamo stati sommersi dalle segnalazioni. Se lo stylist continuerà a vestire Lady Gaga leopardata, sarà lei a essere cacciata", commenta la voce fuori campo.

