Striscia la notizia, Greta Bacchiglia palpeggiata e il fuorionda Mediaset: "Mi hai toccato il seno, infame!"

Il caso di Greta Beccaglia, palpeggiata e molestata in diretta a Toscana Tv da un tifoso della Fiorentina dopo la partita di Empoli ha scosso tutta Italia. E Striscia la notizia, condannando il gesto volgare e spudorato del 45enne ristoratore di Ancona ("Mi scuso, era una goliardata", ha provato a difendersi lui peggiorando se possibile la situazione), ricorda qualche altro precedente illustre di assalti a tele-giornaliste.

La giornalista palpata dal tifoso? Il conduttore: "Qual era la mia preoccupazione": cos'è successo davvero

La Beccaglia, in collegamento con la trasmissione A tutto gol, ha reagito con invidiabile calma ("Scusami? Non puoi fare questo", ha detto al molestatore che si era già dato alla fuga). Decisamente più veemente la reazione di Cristina Bianchino, giornalista Mediaset che nel 2008 venne avvicinata da dietro dal noto disturbatore Gabriele Paolini.





La Bianchino "ribalta" Paolini: guarda il video di Striscia la notizia



Ecco chi è l'uomo che ha palpeggiato la giornalista, indentificato: clamoroso, chi è il maniaco

Al primo contatto fisico, il raptus più che motivato: "Non mi devi toccare! - urla la giornalista interrompendo il collegamento -. Io ti denuncio! Sono una donna, vattene! Lasciami stare, te ne devi andare, vai via! Tu mi hai toccato il seno, fai schifo, vai via, sei un pornografo. Vai via infame!".

"Si è sputato sulla mano. E poi...". Non solo la palpata, orrore a telecamere spente: cosa ha subito Greta Beccaglia

"Quando vi capitano situazioni come queste - è il consiglio di Striscia -, fate come certi vostri colleghi". Schiaffi in faccia e calci negli stinchi ai maleducati palpeggiatori. Alle telegiornaliste passa la paura, agli spudorati passerà la voglia di importunare.

