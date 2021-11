CartaBianca, Mauro Corona in diretta conciato così: Bianca Berlinguer sconvolta

30 novembre 2021 a

Come ogni martedì sera, su Rai 3, ecco tornare CartaBianca, la trasmissione di approfondimento politica condotta da Bianca Berlinguer. E come ogni martedì sera, ad aprire la puntata, è lo scrittore e alpinista Mauro Corona, presenza fissa (dopo la pausa di circa un anno per "motivi disciplinari) nel talk-show di punta della terza rete di Viale Mazzini.

E Mauro Corona, è cosa nota, è vulcanico, imprevedibile, incontenibile. E anche in questa puntata non ha fatto eccezione. Già, perché si è presentato in diretta con un look assolutamente... strampalato. Eccolo nel suo consueto studio tra gufi in legno intagliati, fotografie e altri ammennicoli.

Ma soprattutto eccolo con un vistoso paio di occhiali da sole a coprirgli gli occhi, mentre sembra averne un altro paio, da vista, adagiato sulla folta capigliatura grigia. Dunque una impeccabile e linda camicia bianca, peccato però che sulla cravatta "scivoli", e parecchio, anche se per certo la scelta è voluta. Uno strano cravattone a tinte blu con nodo approssimativo, la cui parte sottile spunta da quella frontale e anche di parecchi centimetri. E la faccia della Berlinguer, quando vede il mitico Mauro Corona conciato così, la dice lunghissima...

