Striscia la Notizia, la piccante confessione di Fedez: "Il ses** con Chiara Ferragni? Ho perso..."

02 dicembre 2021 a

a

a

Anche a Fedez è toccato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto il rapper, dopo che un live con la moglie su Twitch ha fatto parecchio discutere. Il motivo? Il fatto che Fedez si lasciasse un po' troppo andare. Prima infatti alcune emissioni dalla bocca, poi la frecciata di Chiara Ferragni sulla vita sessuale e di coppia. "Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto", ha commenta con ironia il 32enne nel servizio andato in onda giovedì 2 dicembre.

Alessia Mancini in ospedale, il dramma dell'ex velina di Striscia: "Un grosso tumore", confessione straziante

Poi la promessa all'inviato del tg satirico di Canale 5: "Basta rutti e scoregge. Antonio (Ricci) - ha concluso in riferimento alla proposta di Staffelli che gli ha chiesto di essere il nuovo conduttore di Striscia -, quando vuoi: sono qua". Intanto la moglie, è quanto si va vociferando, sarebbe corteggiata dalla Rai. Viale Mazzini vorrebbe la Ferragni come conduttrice del prossimo Eurovision Song Contest a Torino.

"Soldi o candidatura blindata". Striscia, un siluro contro Silvio Berlusconi: un caso clamoroso a Mediaset

Stando alle settimanale Oggi, l'influencer ci starebbe pensando seriamente. L'unico timore, la novità. Per Chiara sarebbe la prima volta che tenta un'esperienza in tv, ma la Rai la vorrebbe a tutti i costi, visti i numerosi seguaci che lei e Fedez vantano e che potrebbero far impennare gli ascolti.

"Che schifo, mi sto pisc*** addosso". Incontrada sorpresa così da Striscia: imbarazzo sul palco | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.