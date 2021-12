Non è l'Arena, che fine fa Massimo Giletti? Il 'golpe' del mercoledì sera e le voci a La7

Francesco Fredella 03 dicembre 2021 a

Cosa accade a La7? Le manovre sono in corso. E in questi ultimi giorni TvBlog, sempre ben informato sui retroscena della televisione, parla di quello che potrebbe accadere nella tv di Urbano Cairo. Si parla in particolare del nuovo progetto televisivo che è stato annunciato da Enrico Mentana: ci sarà Michele Santoro, il ritorno del teletribuno. Potrebbe essere posizionato di mercoledì sera, al posto di Non è l’Arena, che potrebbe ri-traslocare alla domenica sera (proprio come un tempo). Insomma, Massimo Giletti potrebbe tornare a sfidare un acerrimo rivale: Fabio Fazio, che va in onda su Rai3 con Che tempo che fa?.

Secondo TvBlog, per adesso, ancora non è chiaro cosa potrebbe fare Andrea Salerno (l'ad della rete di Urbano Cairo), molto amico di Giletti. Tra l'altro, quando Massimo lasciò la Rai e trattò con Cairo nella Capitale, c'era anche Salerno.

Ma torniamo all'ipotesi che vede Giletti di domenica. Lo scorso anno i risultati in termini di share sono stati molto alti, considerando che Massimo prende la linea con dati molto bassi per poi portarli oltre il 7% di share. Massimo Galanto, penna di TvBlog, pone una domanda. Eccola: "E allora se Giletti rimanesse al mercoledì, quando andrebbe in onda l’evento Santoro-Mentana? Il lunedì sera, dove attualmente è collocata la serie tv Grey’s anatomy". Insomma, le ipotesi sul tappeto sono molteplici.

In tutto ciò, Atlantide di Andrea Purgatori resterebbe alla domenica sera, dove fa registrare ascolti molto bassi (domenica scorsa poco sopra il 2% di share). Non è ancora chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni, si tratta di grandi manovre in corso che in qualche modo potrebbero cambiare il profilo di La7.

Poi c'è la vicenda che riguarda Enrico Mentana, che sui social ha ribadito di non aver mai ospitato nel tg i no-vax. Mitraglietta scrive: “Mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione". Giustissimo. Impossibile dargli torto. Si tratta di una frecciatina a qualche collega di La7? Chissà...

