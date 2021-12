Striscia la Notizia, il retroscena di Sergio Friscia: "Accade ogni sera". Lui e Lipari...

04 dicembre 2021 a

Roberto Lipari e Sergio Friscia si stanno rivelando un’ottima coppia di conduttori, perfettamente calati nella parte che richiede un programma come Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, sembra calzare perfettamente ai due siciliani, che stanno regalando risate e leggerezza ai telespettatori. Intervistato da Tele Sette, Sergio Friscia ha commentato l’ottimo momento che sta vivendo insieme al collega.

“Distribuire buonumore mi piace - ha dichiarato - e il bancone di Striscia la Notizia regala questa grande opportunità. L’80 per cento di quello che accade ogni sera con Roberto Lipari è pura improvvisazione: oltre che colleghi siamo amici con un grande feeling”. Non stupisce infatti che i due abbiano un rapporto che va ben oltre le telecamere: forse è anche questo il motivo per cui la nuova coppia del tg satirico di Canale 5 sta piacendo molto dal pubblico, che l’ha definita più volte autentica.

“Io e Roberto una coppia esplosiva? Dei due io sono sicuramente quello più a rischio se continuo a mangiare così”, ha scherzato Friscia, che ha comunque alle spalle 30 anni di carriera tra cinema, radio e tv. “Sono felice dei traguardi raggiunti - ha confessato nell’intervista con Tele Sette - ma sono rimasto il Sergio di sempre”.

