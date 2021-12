Verissimo, Stefania Orlando choc: "Dopo il Gf Vip sono caduta in depressione"

04 dicembre 2021 a

"Ho attraversato un momento di depressione", Stefania Orlando ha parlato del difficile periodo post Gf Vip in una lunga e intima intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Ho avuto per un po' di mesi un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Non riuscivo a riprendere i rapporti di prima. Ero chiusa a riccio. Questa è stata la prima crisi in 13 anni di storia", ha detto la showgirl. Che, quindi, ha spiegato quali siano stati gli effetti della lunga permanenza nella casa sulla sua vita e in particolare sul rapporto col marito.

Il problema dopo l'esperienza nella casa era che "avevo assaporato per la prima volta la possibilità di non avere responsabilità", ha confessato la Orlando. Che poi, parlando del marito, ha detto: "È stato talmente bravo che ha saputo aspettare e non ha premuto l'acceleratore. Ero entrata come donna appagata e risolta e sono uscita che non ci capivo nulla". La showgirl, che nel frattempo si è riscoperta cantante partecipando a Tale e Quale show su Rai 1, ha ammesso insomma che non è stato affatto facile.

Alla fine, però, la Orlando ha anche ammesso di non avere rimpianti. Allo stesso tempo si è detta dispiaciuta per le discriminazioni nei confronti di donne dello spettacolo mature: "Quello che mi fa più rabbia è che nei confronti di noi donne che non abbiamo più 30 anni si riversa una sorta di odio. Io credo molto che noi donne dovremmo fare rete e che non possiamo appendere il tacco al chiodo".

