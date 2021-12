Domenica In, Mariotto ride di una madre morta e Mara Venier lo distrugge: "Hai rotto le palle, fuori di qui", choc su Rai 1

05 dicembre 2021 a

a

a

Clamoroso a Domenica In, il contenitore in onda su Rai 1. Scene con pochissimi precedenti in apertura della puntata di oggi, domenica 5 dicembre, e che mostrano una Mara Venier furibonda, così come poche la si era vista nella sua lunghissima storia televisiva.

Prelli dalla Venier? Silurato: show soppresso dopo due sole puntate, pesanti conferme a Domenica In

Tra gli ospiti in studio ecco Rossella Erra, protagonista di Ballando con le Stelle. Come spesso accade, dopo la puntata del sabato sera, a Domenica In si parla di quanto accaduto nello studio di Milly Carlucci. Ma non solo, ecco anche Guillermo Mariotto, ex giudice della trasmissione. Ed accade che mentre Rossella parla di sua madre morta, Mariotto si mette a ridere. Un gesto che ha scatenato il web. Ma, soprattutto, ha scatenato Mara Venier.

Una furia: "No, scusa Mariotto... - lo ha apostrofato -, ti devo dire una cosa. Perché mi stai facendo girare le palle. Sì, ti devo dire la verità: tu ridevi, non era il momento di ridere. Scusami eh, ci sono momenti in cui si può ridere e ironizzare. Questo non era il momento di ridere. Hai capito Mariotto?", lo incalza.

"Vi dovete vergognare". Molestie e pacche sul sedere, la furia di Mara Venier: chi trascina in tribunale

Ma non solo. A quel punto la Venier si alza e si fa sotto a Mariotto con fare minaccioso, puntando il dito: "Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più non si ridere. Se vuoi ridere ti alzi ed esci da questo studio". E lui: "Va bene, va bene zia. Tranquilla". Il tutto con un tono un poco strafottente che continuava ad utilizzare anche mentre la Venier iniziava a rivolgersi a lui. Gelo siderale a Domenica In.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.