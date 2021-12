Verissimo, Pier Silvio Berlusconi fa irruzione dalla Toffanin: "Io e te ci capiamo", il messaggio spiazzante

05 dicembre 2021 a

"Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi": Silvia Toffanin ha aperto così la puntata di Verissimo su Canale 5. Un pensiero affettuoso per la conduttrice Mediaset che compie 60 anni. "Oggi è il suo compleanno e questo Maria è il nostro regalo per te”, ha detto la presentatrice, prima di mandare in onda un video che ripercorre tutta la carriera della De Filippi con i suoi principali programmi di successo.

Dopo questo video così emozionante, la Toffanin ha detto: "Buon compleanno Maria. Ma le sorprese non sono finite. Perché ora ci sono gli auguri speciali di una persona che per ruolo rappresenta il cuore di Mediaset”. In quest'altro filmato mandato in onda a parlare è stato Pier Silvio Berlusconi, il quale ha ricordato alla De Filippi che oggi raggiunge un traguardo importante, coronato da tantissimi successi: "Oggi non è solo un giorno speciale per te ma anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana”.

“Tu hai inventato un modo nuovo di fare televisione”, ha detto Berlusconi parlando a Maria De Filippi. Alla fine ha affermato che la conduttrice con il suo modo asciutto e diretto ha raggiunto il cuore di milioni di telespettatori: "Io e te ci capiamo, abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è speciale”.

