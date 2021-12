Storie Italiane, "ho le tue foto di nudo". Ricatto hard alla madre 83enne di Valeria Marini

06 dicembre 2021 a

A Storie Italiane arriva la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, che racconta la truffa subita di recente. La donna - alla trasmissione di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 - chiede giustizia. È arrabbiata perché il processo in tribunale inizierà solo nel 2023. "Ho 83 anni cosa aspetta la giustizia a farmi giustizia?", dice la donna in studio.

E la Daniele difende le donne vittime di truffe sentimentali e non solo. Si parla anche del caso di Roberto Cazzaniga, il pallavolista finito sui giornali per aver scoperto di essere stato truffato per 15 anni: aveva versato soldi per 700 mila euro ad una donna inesistente. Come lui anche Flavia Vento, che per mesi ha chattato con uno sconosciuto pensando che fosse Tom Cruise.

Ma torniamo alla madre della Marini, che a Storie Italiane racconta di essere stata raggirata. "Mia figlia mi ha difeso come una leonessa. Quel consulente mi ha derubata e raggirata e non avendo armi di difesa ha messo dentro questo sesso inesistente. Il truffatore sosteneva che aveva delle foto mie nuda, poi lui ha ritrattato", chiarisce la donna che ha perso più di 335mila euro. La mamma della showgirl precisa che non si è trattato di una truffa romantica: "Avevamo investimenti insieme", continua.

La donna parla di una vera e propria trappola nella quale è caduta. "Lui non lavora, ruba alla gente scema come me, non me la perdono questa cosa. Mio figlio mi ha detto Sei una donna intelligente, sapevi dentro di te che c'era qualcosa che non andava. Non volevo sapere la verità poi finalmente qualcuno mi ha fatto vedere i finti versamenti. La mia mente si è aperta e io ho denunciato", dice. E poi la stoccata finale della conduttrice e dobbiamo aspettare due anni per un processo. È una vergogna".

