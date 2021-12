Le Iene, Roberto Cazzaniga: "Che fine hanno fatto i 700mila euro", una terrificante conferma

Francesco Fredella 08 dicembre 2021 a

Ancora una volta si parla della truffa che avrebbe subito il pallavolista Roberto Cazzaniga: per 15 anni ha creduto di essere fidanzato con una top model, ma dietro le chat si nascondeva una donna che gli avrebbe spillato circa 700 mila euro. Su Italia 1, a Le Iene, Ismaele La Vardera torna sulla vicenda. Spunta, secondo le indiscrezioni, una nuova testimonianza. Si tratta di Massimo, un ragazzo pugliese di 25 anni, che dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta, la donna con cui anche Cazzaniga parlava a telefono e di cui era innamorato.

I dettagli dell'intervista sono davvero molto forti perché Massimo dice di aver ricevuto dalla donna molti regali: soldi accreditati sul suo conto, viaggi e la proposta di automobile di lusso (che vale circa 100.000 euro). Si tratta dei soldi di Cazzaniga? Dalle verifiche svolte da Le iene potrebbero essere intestate a Valeria Satta 12 utenze telefoniche.

Nella lunga intervista, il ragazzo pugliese riavvolge il nastro e racconta quest'avventura nata poco prima del lockdown del 2020. “L’ho conosciuta tramite social, mi ha commentato delle foto, abbiamo iniziato a scriverci. Si spacciava per un’altra ragazza, Chloe Madison, una modella benestante. Ha anche finto di essere stata vittima di violenza (…) Abbiamo iniziato a sentirci, era una relazione virtuale e tante volte le ho chiesto di vederci perché non sapevo chi ci fosse dall’altra parte”, svela. “Mi ha comprato abiti, scarpe, regali ai miei nipoti tra cui una Nintendo Switch, giocattoli, un iPad, un’infinità di fiori. A un mio amico ha regalato dei guantoni e un pantalone per fare boxe”. E poi racconta poi dei bonifici ricevuti: “Mi ha fatto fare una Poste Pay dove mi versava i soldi, cento, duecento, cinquecento, mille euro, che io utilizzavo qualsiasi cosa volessi fare”. Secondo il racconta avrebbe inviato circa 70- 80 mila euro in un anno. “Sicuramente i soldi che mandava a me erano rubati al povero Roberto (Cazzaniga ndr)", aggiunge il 25 enne.



