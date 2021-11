Le Iene, Roberto Cazzaniga e la truffa della modella: conto corrente prosciugato all'ex nazionale di volley

Lorenzo Pastruglia 24 novembre 2021 a

Roberto Cazzaniga, il pallavolista opposto di Gioia del Colle (Serie B) con molti anni passati tra Superlega e A2, oltre diverse presenze in Nazionale e l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009, è stato raggirato e truffato per circa 13 anni. La sua storia, infatti, è stata raccontata in un servizio andato in onda nella trasmissione di Italia 1, Le Iene. Nato a Milano nel 1979, nel 2008 ha avuto inizio l’incubo del giocatore, che ha conosciuto una ragazza di nome Maya, presunta modella brasiliana con le foto sui social della famosa Alessandra Ambrosio, senza mai incontrarla, tramite un’amica in comune di nome Manuela. Un volto peraltro molto noto, quello dell’Ambrosio, perché uno degli angeli di Victoria's Secret.

I soldi alla finta amica, al fidanzato e a una signora in Sardegna - Cazzaniga ha pensato per anni di essere fidanzato con lei e non lesinava aiuti quando la ragazza (mai esistita) chiedeva soldi per presunti problemi di salute. I bonifici si susseguivano nei confronti della ragazza (si parla di 700 mila euro totali in 15 anni) arrivando a prosciugare il conto corrente e indebitandosi con continue richieste di prestiti. Tra i regali all’amica Manuela, secondo il servizio, anche un’Alfa Romeo Mito rossa. Alla fine il giocatore, spinto dai compagni e dalla sua famiglia, ha deciso di raccontare la sua storia e aiutato dalla trasmissione ha sporto regolare denuncia presso la Guardia di Finanza. Dietro questo raggiro ci sarebbe, appunto, la finta amica Manuela, il fidanzato e una signora che vive in Sardegna alla quale arrivavano i bonifici di Cazzaniga.

